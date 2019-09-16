Татарстан вошел в топ-5 регионов России по продажам новых легковушек в августе

Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объему сбыта легковых автомобилей в августе. В республике за месяц было продано 6 085 машин, что на 2,5% больше, чем в августе прошлого года.

Список возглавила Москва (18 067 новых машин, что на 0,2% меньше, чем годом ранее). Второе и третье место занимают Московская область (13 105 новых машин; +9,8%) и Санкт-Петербург (8 187 новых машин; -1,8%). Пятерку замыкает Башкирия (5 136 проданных машин; -0,3%).

Всего в августе в России было продано 138,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Автостат Инфо».

Ранее Татарстан занял девятое место в России по объему рынка автомобилей с пробегом по итогам 7 месяцев 2019 года. В республике за указанный период было продано 76,7 тыс. подержанных авто, в прошлом году за то же время — 73,6 тыс. Объем продаж увеличился на 4,2%.