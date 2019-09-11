Исследование: в Казани уменьшился средний платеж за сотовую связь

В Казани средний платеж за сотовую связь стал меньше на 16%. В целом расходы россиян на сотовую связь за год выросли на 11%, говорится в исследовании «Яндекс.Деньги».

Средний чек за мобильную связь составляет по стране 344 рубля. Больше всего на эту услугу требуется денег в Волгограде и Санкт-Петербурге — по 671 и 541 рублю соответственно. В Москве средний чек немного ниже и составляет 444 рубля, а самый маленький платеж за сотовую связь в Омске — 238 рублей, передает «РИА Новости» результаты исследования.

По данным компании, средний платеж за сотовую связь уменьшился в Казани (16%) и в Красноярске (на 14%). Увеличился этот показатель в Волгограде и Челябинске — на 57% и 46% соответственно.

«Расходы пользователей на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9% и 11% соответственно. Платное телевидение и онлайн-кинотеатры стали еще доступнее — средний чек за эти услуги уменьшился почти на 13%. А вот за ЖКУ россияне платят примерно столько же, сколько и годом раньше», — подметили эксперты.

Ранее сообщалось, что впервые в этом году россияне стали меньше говорить по телефону. Однако параллельно с этим наблюдается рост интернет-трафика.