Эксперты рассказали о сохраняющейся популярности кнопочных телефонов у россиян

В России за первое полугодие 2019 года продано почти 4 млн. кнопочных телефонов. Это составляет 23% от общего числа продаж телефонных аппаратов в стране.

Доля кнопочных телефонов на рынке сокращается, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, но эксперты уверены, что рано говорить об их полном исчезновений. Помимо пожилых людей, телефоном с кнопками удобно пользоваться курьерам, военным, небольшим торговым и сервисным предприятиям.

Кнопочные аппараты до сих пор остаются популярны из-за того, что могут держать заряд до нескольких недель и имеют достаточно низкую цену, в среднем от 700 рублей, тогда как ценовой диапазон смартфонов начинается от 2 тыс. рублей, пишут «Известия».

Ранее была предложена инициатива создать для российских школьников специальные «шкулфоны» на замену смартфонам. Это устройство должно содержать номера телефонов родителей, учителей и одноклассников, а также приложение «Российская электронная школа». Кроме того, в него следует установить справочник по общим учебным вопросам. Вместо интернета такой «шкулфон» должен подключаться к внутренней школьной сети.

