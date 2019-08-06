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В башкирском селе из-за сильного ветра частично повреждена крыша культурного центра

07:55, 06.08.2019
В башкирском селе из-за сильного ветра частично повреждена крыша культурного центра
Фото: www.mchs.gov.ru

Вчера, 5 августа, в селе Базылык Бижбулякского района Башкирии сильным ветром частично повредило крышу спортзала сельского культурного центра.

Как сообщает пресс-служба Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Республике Башкортостан, кровля повреждена на площади 216 кв. м, при этом протяженность кровли составляет 1109,2 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Все аварийно-восстановительные работы запланированы на сегодня, 6 августа.

НедвижимостьПроисшествия Башкортостан
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