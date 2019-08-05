Исследование: жители России относятся к советской власти лучше, чем к российской

Жители России относятся к советской власти конца 1970-х — начала 1980-х гг лучше, чем к современной российской, следует из опроса «Левада-центра», который проводился в рамках исследовательской программы «Советский простой человек».

29% опрошенных считают советскую власть близкой к народу, 25% — сильной и прочной, и еще 22% считают ее справедливой. Нынешнюю российскую власть 41% респондентов воспринимает как криминальную, коррумпированную, 31% видит ее чужой и далекой от народа, а 24% считают бюрократичной, пишут «Ведомости».

Отмечается, что такие данные опроса сохранялись даже в самые благоприятные годы для российской власти: в 2008 году,во время пика массовой удовлетворенности экономическим положением и патриотически-милитаристской гордости после войны с Грузией, и в 2015–2016 годах, в период крымской мобилизации, патриотической эйфории и наибольшей удовлетворенности деятельностью власти.

Как пояснил поясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков, при проведении опроса проводится метод, когда опрашиваемому предлагают выбрать из большого числа определении те, которые соответствуют его представлениям об объекте. Это помогает выявить скрытые установки и избежать подстраивания под «правильное мнение».

По мнению эксперта, оценки советской власти не зависят от власти, которая сейчас. Хотя, возможна связь между идеализацией прошлого и негативом к происходящему сегодня. Все представления устойчивы в результате деполитизации: «В нашем обществе нет актуальной политики и не накапливается политический опыт. Людям кажется, что все время было одно и то же, что ничего не меняется. Американцы отличают президентство Клинтона, Буша, Обамы, Трампа, а для нас это все президентство Путина — стирается способность оценить отличия».

Ранее «Реальное время» опубликовало свой опрос, в котором узнавало у бизнесменов, должен ли сотрудник компании компенсировать деньги на его обучение.



