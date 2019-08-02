Владимир Жарков: «Салават» — следующий чемпион КХЛ? Все в наших силах»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков оценил шансы своей команды на чемпионство в следующем сезоне КХЛ.

— Линус Умарк даже сделал надпись под фото, что «Салават» — следующий чемпион КХЛ. Согласны со шведом?

— Я каждый день ставлю перед собой только такие задачи. Раз Линус такое написал, значит, у него это тоже в голове. Все в наших силах, нужно сделать все для того, чтобы завоевать Кубок Гагарина. У нас в команде каждый понимает, к чему нужно стремиться. Теперь надо все доказывать на льду, — сказал Жарков в интервью «Чемпионату».

Напомним, ранее стало известно, что спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов обратился в суд после обвинения в коррупции.