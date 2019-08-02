Российский боец избил свою девушку за отказ варить суп
Российский кикбоксер Виталий Крутолевич избил свою сожительницу за отказ сварить суп, сообщает «Mash на Мойке».
Причиной агрессии бойца в отношении девушки оказался несваренный суп. По словам девушки, она отказалась готовить еду, после чего Крутолевич оттащил ее за волосы на кухню, где нанес ей несколько ударов по лицу.
Итогом стал перелом лицевой кости в нескольких местах. Девушка кикбоксера написала на него заявление в полицию. На бойца возбудили дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Напомним, вчера стало известно, что другой знаменитый боксер, Карлос Бальдомир, получил 18 лет тюрьмы за сексуальное насилие над собственной дочерью.СпортПроисшествия
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