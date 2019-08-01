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Экс-чемпиона мира по боксу приговорили к 18 годам тюрьмы за насилие над дочерью

16:35, 01.08.2019
Экс-чемпиона мира по боксу приговорили к 18 годам тюрьмы за насилие над дочерью
Фото: boxingscene.com

Аргентинский боксер Карлос Бальдомир получил 18 лет тюрьмы за сексуальное насилие над собственной дочерью.

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе на протяжении 6 лет совершал действия насильственного сексуального характера над ребенком, начиная с момента, когда девочке исполнилось восемь.

Жалобу в отношении Бальдомира подала жена бойца, позже к ее показаниям добавились еще 13 свидетелей. В последние годы боксер подрабатывал в одном из тренажерных залов, где и был задержан полицией.

48-летний аргентинец завершил свою профессиональную карьеру еще в 2014 году. Всего на его счету 49 побед при 16 поражениях, одно из которых от легендарного Флойда Мейвезера.

СпортПроисшествия
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