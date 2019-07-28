В Коми загорелся газопровод

В Республике Коми произошел пожар на газопроводе, принадлежащем компании «Газпром трансгаз Ухта». Участок, на котором произошел прорыв, пришлось отключить.

Погибщих и пострадавших в результате происшествия нет, сообщает ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики.

Около 14:00 по местному времени произошел разрыв трубы диаметром 140 см. Это случилось в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская». Компания уже начала восстановительные работы. В Минэнерго подчеркивают, что инцидент не привел к снижению поставок.

«Газпром трансгаз Ухта» на 100% принадлежит «Газпрому», ранее компания называлась «Севергазпром».