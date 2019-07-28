В Башкирии водитель без прав влетел в рекламную опору, пассажир погиб

Фото: ГИБДД по Уфе

Этой ночью автомобиль под управлением 21-летнего жителя Башкирии съехал с обочины на улице Уфимская города Салават и наехал на рекламную опору. В результате происшествия погиб 22-летний пассажир.

Сам водитель и еще один 21-летний пассажир получили травмы. В пресс-службе ГИБДД по РБ сообщили, что водитель был лишен права управления транспортом в прошлом году за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Был ли он нетрезв перед ДТП, пока неизвестно.

Напомним, что в эти выходные на дорогах Башкирии прошел массовый рейд ГИБДД, в рамках которого особое внимание уделялось нетрезвым за рулем. По итогам рейда сотрудники ГИБДД задержали 80 пьяных водителей.

