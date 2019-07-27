Квартиры в Казни за месяц подешевели на 1%

Средняя цена однокомнатной квартиры в июле 2019 года составила 3,035 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 1%.

При этом за год казанские «однушки» выросли в цене на 8%, следует из материалов газеты «Коммерсант».

Наибольшее падение за месяц отмечено в Екатеринбурге — 2,7%. При этом за год недвижимость в уральской столице поднялась в цене на 17%.

В Уфе цены на однокомнатные квартиры достигли показателя 2,359 млн рублей. Это на 0,7% меньше чем в июне и на 3% больше, чем в июле 2018-го.

В Самаре динамика за год составила 5,2%, а за месяц изменений нет. В Нижнем Новгороде годовой рост составил 8,6%, а месячный — 0,2%.