Москвича обвиняют в хищении 500 тысяч рублей из автосалона в Чебоксарах

Фото: скриншот видео МВД по Чувашии

Жителя Москвы, который представился директором автосалона в Чебоксарах и забрал у кассира 500 тысяч рублей, судят за мошенничество в крупном размере.

В феврале 2014 года житель Москвы за несколько минут смог убедить кассира чебоксарского автосалона, что он является директором фирмы. Нарушив все инструкции, кассир передала 500 тысяч рублей без согласования и расходного ордера. Сотрудники уголовного розыска предположили, что действовал «гастролер», что подтвердилось. Мужчину задержали при совершении аналогичного преступления.

Ранее житель Москвы уже был судим за мошенничество. Дело рассматривается в Калининском районном суде Чебоксар, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о схемах обмана клиентов в автосалонах.