Построенный в Татарстане вьетнамский фрегат примет участие в параде в День ВМФ России
На главную базу Тихоокеанского флота во Владивосток сегодня прибыл фрегат Военно-морских сил Вьетнама «Куанг Чунг» производства Зеленодольского завода имени Горького.
Корабль должен принять участие в параде в честь Дня Военно-морского флота России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Постановка фрегата «Куанг Чунг» в парадную линию запланирована на 27 июля. Визит вьетнамского корабля во Владивосток завершится 29 июля.
Стоит отметить, что фрегат «Куанг Чунг» прибыл во Владивосток впервые в истории двусторонних российско-вьетнамских отношений.
Напомним, что боевой фрегат «Куанг Чунг» был заложен на Зеленодольском заводе имени Горького в сентябре 2013 года. Передача судна вьетнамской стороне состоялась осенью 2017 года.
Напомним, что в середине июня на Зеленодольском заводе спустили на воду пограничный сторожевой корабль «Анадырь».ПромышленностьОПК Татарстан
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