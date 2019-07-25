Построенный в Татарстане вьетнамский фрегат примет участие в параде в День ВМФ России

На главную базу Тихоокеанского флота во Владивосток сегодня прибыл фрегат Военно-морских сил Вьетнама «Куанг Чунг» производства Зеленодольского завода имени Горького.

Корабль должен принять участие в параде в честь Дня Военно-морского флота России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.



Постановка фрегата «Куанг Чунг» в парадную линию запланирована на 27 июля. Визит вьетнамского корабля во Владивосток завершится 29 июля.

Стоит отметить, что фрегат «Куанг Чунг» прибыл во Владивосток впервые в истории двусторонних российско-вьетнамских отношений.

Напомним, что боевой фрегат «Куанг Чунг» был заложен на Зеленодольском заводе имени Горького в сентябре 2013 года. Передача судна вьетнамской стороне состоялась осенью 2017 года.



Напомним, что в середине июня на Зеленодольском заводе спустили на воду пограничный сторожевой корабль «Анадырь».