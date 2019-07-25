Власти Уфы заплатят 158 млн рублей за ремонт 1 км улицы Мустая Карима

Администрация Уфы объявила тендер на ремонт одной из центральных улиц города — Мустая Карима. Обустройство дороги длиной чуть более 1 км обойдется в 157,8 млн рублей.

Информация о закупке появилась 18 июля, заявки будут приниматься до 29 июля, тогда же состоится и аукцион.

В список работ входят переустройство кабеля связи, сети водоотведения и водоснабжения, наружное освещение, ливневая канализация, устройство технической полосы, установка пешеходного ограждения, нанесение разметки.

Основная масса средств — 137,9 млн рублей — будет выделена в 2020 году (из них 130,5 млн — из бюджета региона, из средств города — 4,1 млн, а из федерального бюджета — 3,3 млн), еще 20 млн выделят в 2019 году.

Работы должны быть выполнены до 15 октября 2020 года. Ремонт затронет участок длиной в 1,23 километра, на котором будет по 2-4 полосы.

Ранее сообщалось, что ремонтом улиц 8 марта и Комсомольской в Уфе займется «Дортрансстрой». Компания выиграла тендер на 876 млн рублей.

