В Башкирии перевозчиков обязали оснащать автобусы тахографами

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии приняли закон об обязательном оснащении автобусов тахографами. Поправки были внесены в республиканский кодекс о безопасности дорожного движения.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, нововведение нацелено на повышение безопасности дорожного движения, защиту жизни и здоровья его участников.

«Норма актуальна в первую очередь для пассажирских перевозок, где даже незначительное нарушение со стороны водителя может повлечь за собой многочисленные жертвы. У всех еще наверняка свежа в памяти трагедия в Архангельском районе, унесшая жизни туристов из Татарстана», — цитирует Толкачева пресс-служба Госсобрания.

В настоящее время законопроект подписан врио главы Башкирии Радием Хабировым. Положения вступят в силу 1 ноября текущего года.

Напомним, ранее в Башкирии был принят закон о наказании за сжигание мусора и листвы. Санкции за данную меру предусматривают штраф от 500 рублей до 100 тысяч рублей.