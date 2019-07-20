Оперативные совещания правительства Башкирии станут транслировать «ВКонтакте»

22 июля состоится первая прямая трансляция еженедельного оперативного совещания правительства Башкирии под председательством врио главы республики Радия Хабирова «ВКонтакте».

Следить за совещанием можно будет на странице администрации руководителя региона. Также будет трансляция на YouTube-канале правительства, начало в 10 часов. Известно, что Хабиров проведёт очередное оперативное совещание с руководителями республиканских органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных министерств и ведомств. Планируется обсудить ситуацию в ЖКХ и дорожно-транспортном комплексе, ход строительства и реконструкции в республике школ. Об этом сообщается на странице администрации главы РБ «ВКонтакте».

Напомним, ранее на очередном оперативном совещании врио главы Башкортостана Радий Хабиров заявил о попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе республики.

