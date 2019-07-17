Экс-преподаватель Нефтяного университета в Уфе обвиняется в 78 эпизодах взяточничества

Бывший преподаватель Нефтяного университета в Уфе предстанет перед судом по факту получения взяток.

По материалам следствия, 49-летняя обвиняемая, являясь доцентом кафедры гидрогазодинамики трубопроводных систем и гидромашин вуза, в течение двух лет с 2016 по 2018 год получала через посредников взятки от студентов университета за внесение в их зачетные книжки оценок и отметок о защите курсовых работ.

Сумма взяток варьировалась от 11 до 27 тысяч рублей. Студенты приходили на экзамены или защиту курсовых, где имитировали письменное решение задач и составление ответов на вопросы экзаменационного билета, делая рукописные записи.

Всего таким образом женщина заработала более 1,2 млн рублей. На ее счету 78 эпизодов взяточничества и 61 факт служебного подлога, уточнили в СУ СКР по Башкирии.

Кроме того, по делу проходит 40-летний бывший доцент кафедры истории и политологии нефтяного университета, который являлся пособником злоумышленницы. Мужчина признал вину в совершенных преступлениях, фигурантка дела отрицает все обвинения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее суд вынес приговор сотрудникам казанских вузов, промышлявших продажей «корочек» о высшем образовании.