В аппарате Хабирова произошли кадровые перестановки
Заместителем руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике назначен Урал Кильсенбаев. Соответствующее распоряжение подписал врио главы РБ Радий Хабиров.
Трудовую деятельность Кильсенбаев начал в 2004 году ведущим специалистом Госкомитета РБ по молодежной политике. Позже трудился в различных республиканских ведомствах, а также возглавлял Советский район Уфы.
В качестве последнего места работы занимал кресло начальника управления главы РБ по общественно-политическому развитию.
Напомним, ранее руководителем Демского районы Уфы стал Айдар Базгутдинов.ОбществоВласть Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым