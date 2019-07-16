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В аппарате Хабирова произошли кадровые перестановки

11:20, 16.07.2019
В аппарате Хабирова произошли кадровые перестановки
Фото: glavarb.ru

Заместителем руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике назначен Урал Кильсенбаев. Соответствующее распоряжение подписал врио главы РБ Радий Хабиров.

Трудовую деятельность Кильсенбаев начал в 2004 году ведущим специалистом Госкомитета РБ по молодежной политике. Позже трудился в различных республиканских ведомствах, а также возглавлял Советский район Уфы.

В качестве последнего места работы занимал кресло начальника управления главы РБ по общественно-политическому развитию.

Напомним, ранее руководителем Демского районы Уфы стал Айдар Базгутдинов.

ОбществоВласть Башкортостан
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