Рустам Минниханов поручил доставить пострадавших в ДТП туристов в Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования родным и близким погибших в автомобильной аварии на трассе в Башкортостане и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

— Рустам Нургалиевич Минниханов взял ситуацию под личный контроль. Им даны все соответствующие поручения Министерству здравоохранения Республики Татарстан для оказания необходимой помощи пострадавшим и их транспортировки в лечебные учреждения Татарстана. По данным Минздрава, сегодня будет организована перевозка всех пострадавших, которым разрешена транспортировка. В случае необходимости по поручению президента будет подключена санитарная авиация, — сообщила «Реальному времени» замруководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Все пострадавшие будут доставлены в БСМП Набережных Челнов. Кроме того, по ее словам, Рустам Минниханов поблагодарил башкирских коллег за оперативно оказанную помощь пассажирам. Соответствующая телеграмма была направлена в адрес главы Башкортостана.