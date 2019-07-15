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Рустам Минниханов поручил доставить пострадавших в ДТП туристов в Татарстан

09:19, 15.07.2019 1
Рустам Минниханов поручил доставить пострадавших в ДТП туристов в Татарстан
Фото: vk.com/beloretsk3

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования родным и близким погибших в автомобильной аварии на трассе в Башкортостане и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

— Рустам Нургалиевич Минниханов взял ситуацию под личный контроль. Им даны все соответствующие поручения Министерству здравоохранения Республики Татарстан для оказания необходимой помощи пострадавшим и их транспортировки в лечебные учреждения Татарстана. По данным Минздрава, сегодня будет организована перевозка всех пострадавших, которым разрешена транспортировка. В случае необходимости по поручению президента будет подключена санитарная авиация, — сообщила «Реальному времени» замруководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Все пострадавшие будут доставлены в БСМП Набережных Челнов. Кроме того, по ее словам, Рустам Минниханов поблагодарил башкирских коллег за оперативно оказанную помощь пассажирам. Соответствующая телеграмма была направлена в адрес главы Башкортостана.

БизнесТранспорт БашкортостанТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:31
    во всем этом виноват дороги. дороги очень плохого качества. дороги узкик еолея везде. на обочине почему то ложать глину и чернозем а не гравии очень хорошего качества. сейчас крайнем сделають водителя. а не дорожников и чиновников которые должны следить за дорогами.
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