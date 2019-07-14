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МЧС предупреждает жителей Башкирии о сильном ветре и грозах

13:31, 14.07.2019
МЧС предупреждает жителей Башкирии о сильном ветре и грозах
Фото: pixabay.com

На территории Башкирии ожидаются дожди, местами небольшие, в отдельных районах грозы. Об этом сообщили в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 15 июля, в регионе усилится шквалистый ветер до 15-20 м/с. Столбик термометра ночью упадет до +19°С, днем воздух прогреется до +23°С, по востоку до +30°С.

Кроме того, ночью и утром на автодорогах местами туман с видимостью 500-1000 м, днем ухудшение видимости в дожде 1-2 км.

В ГУ МЧС по Башкирии рекомендуют жителям при сильном ветре укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Смертельно опасно стоять под линией электропередач.

Напомним, ранее башкирские спасатели дали рекомендации жителям, как справиться с жарой.

Общество Башкортостан
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