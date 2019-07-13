Очередные золотые медали завоевали спортсмены из Казани на Международных детских играх

Казанские спортсмены взяли еще две золотые медали на Международных детских играх, которые проходят в Уфе.

В прыжках в длину победил Рафаэль Мухаметзянов из Казани, а дистанцию в 400 метров быстрее всех преодолела представительница сборной Татарстана Дина Дамирова.

Бронзовую награду завоевала Ксения Беляева в плавании вольным стилем на дистанцию 200 метров. Также третье место занял казанец Артем Вяткин в аналогичной дистанции, рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

Кроме того, в плавании стилем баттерфляй бронза у Данила Боронина из столицы Татарстана. Также команда из Казани завоевала серебро на соревнованиях по дзюдо и бронзу по фехтованию.

Напомним, вчера спортсмены из Казани завоевали три золота на Международных детских играх. Игры проходят в Уфе с 9 по 14 июля в Уфе под эгидой Международного олимпийского комитета.