В России ведутся работы над созданием новой версии Су-30СМ

Специалисты Опытно-конструкторское бюро Сухого разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ.

Версия получит современный двигатель АЛ-41Ф-1С, который сейчас устанавливается на серийные самолеты Су-35. Конструкторы проводят работы совместно с корпорацией «Иркут», выпускающей Су-30СМ.

Испытательные полеты Су-30СМД с новым двигателем должны пройти в 2020 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По итогам выполнения опытно-конструкторских работ будет сделан окончательный вывод по модификации самолета.

Ранее сообщалось, что первый российский вертолетоносец начнут строить в 2021 году.