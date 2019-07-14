В России ведутся работы над созданием новой версии Су-30СМ
Специалисты Опытно-конструкторское бюро Сухого разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ.
Версия получит современный двигатель АЛ-41Ф-1С, который сейчас устанавливается на серийные самолеты Су-35. Конструкторы проводят работы совместно с корпорацией «Иркут», выпускающей Су-30СМ.
Испытательные полеты Су-30СМД с новым двигателем должны пройти в 2020 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По итогам выполнения опытно-конструкторских работ будет сделан окончательный вывод по модификации самолета.
Ранее сообщалось, что первый российский вертолетоносец начнут строить в 2021 году.
Справка
Су-30СМ — это новейший российский истребитель четвертого поколения. Двухместный истребитель обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.
Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Самолет может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.
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