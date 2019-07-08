Минздрав Башкирии спрогнозировал рост числа раковых больных к 2024 году

В Башкирии к 2024 году численность жителей, состоящих на учете в онкологических клиниках, возрастет до 89 741 человека. Информацию приводит региональный Минздрав.

По официальным данным, на конец 2017 года на учете состояли 80 634 человека. Ведомство прогнозирует значительный рост заболевших — до 9 тысяч человек.

Самым распространенным видом онкологического заболевания в Башкирии является рак молочной железы — 380,5 случая на 100 тысяч населения, пишет UfaTime со ссылкой на Минздрав.

Среди других случаев — новообразования кожи (195,8 случая), тела матки (132,3), предстательной железы (122,2) и почек (112,9).

Напомним, ранее Минздрав Башкирии назвал районы с самой высокой смертностью от рака.