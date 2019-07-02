В Башкирии прогнозируют ливни с грозами и порывистый ветер

3 июля в восточных районах Башкирии прогнозируют сильные ливни.

Локально возможны грозы. Синоптики прогнозируют порывистый ветер до 17 м/с. Днем температура воздуха составит 17—22°С. На юге — до 25°С. Ночью и утром возможен туман, сообщает ГУ МЧС РФ по РБ.

Напомним, в Иркутской области из-за дождевых паводков был введен режим ЧС. В результате наводнения погибли семь человек. В четыре района области направили экспертов для оценки ущерба от паводков.

