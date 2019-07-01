СМИ: сделку ОПЕК+ могут продлить до апреля 2020 года

Вероятно всего договоренность о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ будет продлена до апреля 2020 года.

Ранее о том, что сделку ОПЕК+ надо продлить на девять месяцев, говорил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.



«Это значит, что все ближневосточные страны ОПЕК поддержат Саудовскую Аравию, а остальные, из «не ОПЕК», поддержат Россию. Хотя дискуссии еще будут», — цитирует источника ТАСС.

Другой собеседник агенства в ОПЕК сказал, что продление ограничений на девять месяцев более предпочтительно, чем на шесть, так как создает для процесса бюджетирования сланцевых компаний из США менее ясные перспективы на 2020 год.

Напомним, срок нынешнего соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти истекает сегодня, 30 июня. Сделка была заключена в декабре 2018 года.