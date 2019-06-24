Башкирская «дочка» «Газпрома» получила менее 70% от запланированной прибыли

Чистая прибыль ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по итогам 2018 года составила 418,1 млн рублей. Это составляет только 69,14% от запланированного объема прибыли.

Согласно годовому отчету компании, в прошлом году планировалось получить прибыль в 604,7 млн рублей. В 2017-м году «дочка» «Газпрома» показала результат в 568,7 млн рублей.

При этом общая выручка компании достигла 8,93 млрд рублей. Доходы от поставок газа составили 6,74 млрд рублей (97% от плана). Доходы от прочей деятельности достигли 2,2 млрд рублей.

Ранее уже сообщалось, что «Газпром газораспределение Уфа» намерено направить на выплату дивидендов 107,7 млн рублей, то есть 25% от чистой прибыли.

Напомним, что башкирская «дочка» «Газпрома» входит в число крупнейших компаний республики по объему выручки.