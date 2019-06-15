Хабиров заявил, что он только «внешне суровый»
Врио главы Башкирии Радий Хабиров признал за собой боязнь, что не сможет оправдать надежд жителей региона. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, он понимает, что республика «ждет драйва, развития». Политик подчеркнул, что ему часто закрадывается мысль — а вдруг не получится.
«Это внешне я такой суровый. А если честно — очень боюсь. Боюсь, что не оправдаю надежд миллионов башкортостанцев», — отметил Хабиров.
Руководитель РБ пообещал, что бросит все силы на то, чтобы реализовать планы по развитию Башкирии. При этом он добавил, что будет упрям и последователен.
Напомним, ранее «Единая Россия» выдвинула на выборы главы Башкирии Хабирова.ОбществоВласть Башкортостан
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