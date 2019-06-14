АКРА присвоило выпуску облигаций КАМАЗа кредитный рейтинг «А+(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО «КАМАЗ» серии БО-П03 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг «А+(RU).

Техническое размещение облигаций предварительно запланировано на 14 июня.



Кредитный рейтинг был присвоен облигациям ПАО «КАМАЗ» серии БО-П03 впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года, следует из пресс-релиза АКРА.

Напомним, что в середине мая АКРА присвоило облигациям КАМАЗа серий БО-07 — БО-11 кредитный рейтинг «АА-(RU)». Номинальная стоимость одной облигации составит 1 тыс. рублей. Купон будет выплачиваться каждые полгода.

