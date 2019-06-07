В комитете Госдумы по охране здоровья призвали производить все жизненно важные лекарства в России

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что необходимо стремиться к тому, чтобы весь ассортимент жизненно важных лекарств, включая субстанции, производился на территории РФ.



«Ассортимент жизненно необходимых лекарств в идеале должен производиться на территории России, включая производство субстанций», — сказал Огуль на площадке Петербургского международного экономического форума.

Депутат отметил, что Минпромторг РФ подготовил проект стратегии развития фармацевтической промышленности России на период до 2030 года. В этом документе описан сценарий развития отрасли в случае санкций.

Также, по словам Огуля, необходимо повышать доверие населения к российским лекарственным препаратам, передает «РИА Новости».



Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства снижать на них цену.

