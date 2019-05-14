Вратарь Василевский установил новый рекорд сборной России по «сухим» матчам на чемпионатах мира

Голкипер сборной России Андрей Василевский накануне одержал победу в матче против Чехии (3:0) на чемпионате мира в Братиславе. Этот «сухой» матч стал для него пятым в 13 играх в составе национальной команды на чемпионатах мира.

Таким образом, он превзошел достижение Сергея Бобровского (4 «сухаря» в 26 матчах) и вышел на первое место среди российских голкиперов, сообщает официальный сайт ФХР.

Напомним, что чемпионат мира в Словакии стартовал 10 мая. Сборная России с 9 очками после трех туров лидирует в группе В.