Генеральный директор «Салавата Юлаева»: «Костяк команды сохранили, усилим 2-3 позиции»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал о том, как проходит трансферная кампания уфимского клуба.
— Главное, что хочется отметить – «Салават Юлаев» сохранил костяк команды. В этом направлении проделана серьезная работа. Подписаны новые контракты с нападающими Теему Хартикайненом и Дмитрием Кугрышевым, защитником Захаром Арзамасцевым.
Габаритный игрок обороны Алексей Семенов тоже остается в Уфе еще на сезон. Кроме того, трудиться в клубе продолжает главный тренер Николай Цулыгин. Сейчас мы ведем активную работу над усилением двух-трех позиций, – приводит слова Курносова «Чемпионат».
Напомним, что уфимцы заняли итоговое четвертое место в прошедшем сезоне КХЛ, уступив в финале Восточной конференции омскому «Авангарду».
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