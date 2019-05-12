Генеральный директор «Салавата Юлаева»: «Костяк команды сохранили, усилим 2-3 позиции»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал о том, как проходит трансферная кампания уфимского клуба.

— Главное, что хочется отметить – «Салават Юлаев» сохранил костяк команды. В этом направлении проделана серьезная работа. Подписаны новые контракты с нападающими Теему Хартикайненом и Дмитрием Кугрышевым, защитником Захаром Арзамасцевым.

Габаритный игрок обороны Алексей Семенов тоже остается в Уфе еще на сезон. Кроме того, трудиться в клубе продолжает главный тренер Николай Цулыгин. Сейчас мы ведем активную работу над усилением двух-трех позиций, – приводит слова Курносова «Чемпионат».



Напомним, что уфимцы заняли итоговое четвертое место в прошедшем сезоне КХЛ, уступив в финале Восточной конференции омскому «Авангарду».

