Новости аналитики

12:07 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Курс евро впервые с 10 апреля превысил 73 рубля

11:32, 02.05.2019
Курс евро впервые с 10 апреля превысил 73 рубля
Фото: pixabay.com

Курс евро впервые с 10 апреля 2019 года превысил 73 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации на сайте Московской биржи, стоимость единицы европейской валюты составила 73,05 рубля. Доллар торговался на уровне 65,14 рублей.

Ранее аналитики сообщили, что рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за сезона отпусков и угрозы новых санкций. При этом эксперты считают, что если дополнительные санкции в отношении России введены не будут, то среднесрочный диапазон для курса составит 63—66 рублей за доллар и 71—74 за евро.

АналитикаЭкономикаФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров