Курс евро впервые с 10 апреля превысил 73 рубля

Курс евро впервые с 10 апреля 2019 года превысил 73 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.



Согласно информации на сайте Московской биржи, стоимость единицы европейской валюты составила 73,05 рубля. Доллар торговался на уровне 65,14 рублей.



Ранее аналитики сообщили, что рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за сезона отпусков и угрозы новых санкций. При этом эксперты считают, что если дополнительные санкции в отношении России введены не будут, то среднесрочный диапазон для курса составит 63—66 рублей за доллар и 71—74 за евро.

