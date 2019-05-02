Lada возглавила рейтинг самых популярных марок на российском рынке автомобилей с пробегом

Lada заняла первое место в списке марок на российском рынке автомобилей с пробегом в первом квартале 2019 года.

За январь — март 2019 года в России было продано 282 188 подержанных автомобилей Lada, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второе место заняла Toyota (61,8 тысячи авто; -51%), на третьем KIA (51,26 тысячи авто; +10,5%). В топ-5 также вошли Hyundai и Nissan.

Места с шестого по десятое в данном списке заняли Chevrolet, Volkswagen, Ford, Renault и Mitsubishi, говорится в исследовании «Автостат Инфо».

Всего с января по март 2019 года в России было продано 1 006 579 автомобилей с пробегом, что на 10,2% меньше, чем за тот же период 2018 года.



Напомним, что самым продаваемым автомобилем в России по итогам первого квартала текущего года стала Lada Granta.

