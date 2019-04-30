В 2018 году АвтоВАЗ получил 5,86 млрд рублей прибыли по МСФО против убытка годом ранее

По итогам 2018 года чистая прибыль АвтоВАЗа по МСФО составила 5,86 млрд рублей. В 2017 году убыток компании составил 9,66 млрд рублей, следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации.



Выручка АвтоВАЗа выросла на 25,5%, до 283,13 млрд рублей. Совокупные активы компании в 2018 году увеличились на 3,6%, до 118,51 млрд рублей, совокупные обязательства сократились на 25,6%, до 135,12 млрд рублей. Таким образом, собственный капитал составил минус 16,6 млрд рублей.

Ранее АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta.