В Роструде назвали самые опасные сферы деятельности по итогам 2018 года

В Роструде выяснили, что самой травмоопасной сферой деятельности в России по итогам прошлого года является строительство.



В ведомстве сообщили, что из общего числа погибших на трудовом производстве на стройках умер 21% работников.



Далее в списке самых опасных сфер деятельности идут обрабатывающие производства (17% погибших), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (13%).



Кроме того, к опасным занятиям отнесены деятельность, связанная с транспортировкой и хранением (12%) и добыча полезных ископаемых (8%).



Всего в 2018 году на производстве произошло 5,4 тыс. несчастных случаев с тяжелыми последствиями, что на 13% меньше, чем годом ранее, передает RT.



Ранее в Минтруде РФ рассказали, что показатель смертности на производстве снизился с 2007 года более чем в два раза — с 4,5 до 1,6 тыс. случаев в год.

