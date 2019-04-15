Совет ЕС утвердил обновленную газовую директиву

Совет Евросоюза утвердил европейскую газовую директиву с учетом внесенных поправок, охватывающую «Северный поток — 2».

Директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран по территории ЕС, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам Евросоюза, пишет «Интерфакс».

Среди требований — разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов и прозрачное регулирование тарифов за прокачку. Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома».

Ранее предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что не видит критических препятствия для строительства газопровода «Северный поток — 2». Он убежден, что проект будет завершен уже в 2019 году.