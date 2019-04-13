В топ членов кабмина РФ по семейному доходу вошли Патрушев и Мединский

Самый высокий семейный доход за 2018 год среди челнов российского правительства задекларировал вице-премьер Юрий Трутнев. Однако в топ-5 также вошли Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Татьяна Голикова и Владимир Мединский.

За 2018 год семья Трутнева заработала более 540,5 млн рублей. При этом сам зампред российского правительства внес вклад в размере 538,4 млн рублей.

На втором месте министр промышленности и торговли Мантуров. Его семейный бюджет по бумагам составил 450,4 млн рублей. При этом вклад самого главы Минпромторга РФ также покрыл большую часть этой суммы – 443,4 млн, подсчитали «Ведомости».

На третьей строчке Дмитрий Патрушев, с недавних пор возглавляющий Минсельхоз, его семейный и личный доходы укладываются в одну строчку – 183,8 млн рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова наоборот вложила в семейный бюджет только 14,2 млн рублей, при общей задекларированной сумме в 95,5 млн рублей.

Министр культуры Владимир Мединский задекларировал личный доход в 41,9 млн рублей и семейный в размере 83,7 млн рублей.