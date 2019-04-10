Медведев не стал менять совет директоров «Транснефти»

Из распоряжения правительства, подписанного Дмитрием Медведевым, следует, что власти не станут менять совет директоров «Транснефти», сообщают «Ведомости».

Правительство номинирует шесть своих представителей в совет директоров госкомпании, а также еще трех независимых директоров. Изменений по сравнению с действующим составом нет. Таким образом, государство планирует провести всех своих кандидатов. У государства сейчас 100% голосующих акций компании, которые составляют 78,11% от уставного капитала.

Напомним, ранее на заседании Международного арктического форума президент РФ Владимир Путин заметил, что Россия готова и дальше работать с ОПЕК, добыча не должна останавливаться, сообщает «Российская газета». Пока непонятно, каким будет решение по объемам на второе полугодие. Путин добавил, что у российских компаний есть планы по развитию новых месторождений.



