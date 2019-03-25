Коди Фрэндсон: «Салават» выбил из гонки за трофей всех лидеров»

Коди Фрэндсон, канадский защитник омского «Авангарда», после открытой для СМИ тренировки рассказал об ожиданиях от встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» в финале Восточной конференции КХЛ.

— Я очень рад и доволен тем, что у меня есть возможность приносить пользу команде, при этом набирать много очков. В этом большую роль играет то, что наше большинство здорово действует, мои партнеры здорово экранируют вратаря, помогают создавать отскоки, и мы можем забивать голы.



Соперники тоже здорово играют в большинстве, забивали нам в очных встречах в регулярке, поэтому нам важно отработать грамотно и дисциплинированно, как можно дольше держать игру пять на пять.



«Салават» выбил из гонки за трофей действительно сильные клубы, которые шли в лидерах. Каждый новый противник для нас — это новый вызов, чистая страница, нам нужно действовать уверенно и успешно, чтобы пройти в финал.



А фотографии Хартикайнена с охоты — это последнее, о чем мы сейчас задумываемся. Мы фокусируемся на игре. А социальные сети нас не должны заботить», — цитирует Франсона Sport24.



Стартовый матч серии пройдет 29 марта в Балашихе.

