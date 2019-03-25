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Коди Фрэндсон: «Салават» выбил из гонки за трофей всех лидеров»

15:55, 25.03.2019 1
Коди Фрэндсон: «Салават» выбил из гонки за трофей всех лидеров»
Фото: hcsalavat.ru

Коди Фрэндсон, канадский защитник омского «Авангарда», после открытой для СМИ тренировки рассказал об ожиданиях от встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» в финале Восточной конференции КХЛ.

— Я очень рад и доволен тем, что у меня есть возможность приносить пользу команде, при этом набирать много очков. В этом большую роль играет то, что наше большинство здорово действует, мои партнеры здорово экранируют вратаря, помогают создавать отскоки, и мы можем забивать голы.

Соперники тоже здорово играют в большинстве, забивали нам в очных встречах в регулярке, поэтому нам важно отработать грамотно и дисциплинированно, как можно дольше держать игру пять на пять.

«Салават» выбил из гонки за трофей действительно сильные клубы, которые шли в лидерах. Каждый новый противник для нас — это новый вызов, чистая страница, нам нужно действовать уверенно и успешно, чтобы пройти в финал.

А фотографии Хартикайнена с охоты — это последнее, о чем мы сейчас задумываемся. Мы фокусируемся на игре. А социальные сети нас не должны заботить», — цитирует Франсона Sport24.

Стартовый матч серии пройдет 29 марта в Балашихе.

СпортХоккей Башкортостан
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  • Анонимно 25 марта
    Локомотив к сильным клубам не относится!
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