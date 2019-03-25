Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах

В России средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах. Об этом сообщили аналитики компании Nielsen.

Согласно исследованию, в ноябре 2018 года россияне заказывали еду онлайн в среднем на 1 250 рублей, а в местах общественного питания — на 1 240 рублей.



Большинство опрошенных отказываются от походов в рестораны из-за роста цен (62%). Некоторым не хватает свободного времени, повода или компании. При этом 16% респондентов заявили, что ходят в кафе в одиночку.

Кроме того, 31% опрошенных отказался от посещения кафе или ресторанов из-за некачественного сервиса или еды, передает РБК.



Исследование Nielsen проводилось в ноябре 2018 года в форме онлайн-опроса. В нем участвовали 1 200 потребителей.

Ранее «Реальное время» писало, что средний чек на предновогодние корпоративы в ресторанах Казани в 2018 году составил около 2,5 тыс. рублей с человека, что на 100 рублей больше, чем годом ранее.