За два месяца продажи электромобилей в России выросли в 5 раз

По итогам января — февраля 2019 года продажи новых электромобилей в России составили 47 единиц. Это в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9 проданных машин).

Как сообщает агентство «Автостат», на первом месте по продажам оказался Jaguar I-Pace (26), сместив на вторую строчку прежнего лидера — Nissan Leaf (14). Тройку замыкает Tesla Model X (5).

Также россияне купили по одному электромобилю Renault Twizy и Tesla Model S.

Ранее компания Tesla представила в Лос-Анджелесе новый электрический кроссовер Model Y.