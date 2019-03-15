Новости аналитики

08:27 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Объем кредитования россиян за январь — февраль 2019 года увеличился на 2,6%

16:44, 15.03.2019
Объем кредитования россиян за январь — февраль 2019 года увеличился на 2,6%
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Объем кредитования граждан в России за январь — февраль 2019 года увеличился на 2,6%. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе — феврале 2019 года».

Годом ранее объем кредитования граждан за аналогичный период вырос на 1,7%.

При этом кредиты нефинансовым организациям увеличились за два месяца на 1,4%, что на 1% выше показателей 2018 года, отмечается в материале регулятора.

Ранее в ЦБ РФ выразили обеспокоенность ростом долговой нагрузки россиян.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в конце февраля заявил, что в Госдуму РФ во II квартале внесут законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения. Согласно документу, банкам запретят выдавать гражданам кредиты, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка.

АналитикаЭкономикаБанки
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров