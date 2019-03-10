Times: Британский флот был обеспокоен приближением российского фрегата «Адмирал Горшков»

Российский фрегат «Адмирал Горшков» и несколько других кораблей насторожили британские ВМС и некоторых политиков. Особенно военные королевства опасаются новейшей установки визуально-оптических помех «Филин».

«Российский фрегат, несущий оружие, которое вызывает у врагов морскую болезнь провел «учения по противовоздушной и антитеррористической обороне» недалеко от авиабазы, размещенной в Шотландии», — пишет The Times.

Для сопровождения группы российских кораблей им навстречу выдвинулся ракетный эсминец Defender королевских ВМС.

Спикер Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарт Макдональд резко отреагировал на проход «Адмирала Горшкова», заявив, что Россия специально создает провокацию, проводя учения в территориальных водах Великобритании.

При этом Times со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании отмечает, российские корабли приблизились к побережью Шотландии только для того, чтобы переждать шторм.