Бурдасов улетел на обследование в Германию и пропустит пятый матч с «Магниткой»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов отправился в Германию на обследование в связи с повреждением. По информации источника, вопрос об операции не обсуждается, хоккеист отправился на консультацию с врачами.



Напомним, что нападающий уфимского клуба получил травму во втором матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции с «Металлургом» (4:1). В конце первого периода защитник «Магнитки» Яков Рылов ударил в колено форварда уфимцев, который долго не мог подняться со льда. Нападающий «Салавата» так и не смог продолжить матч.



Бурдасов точно пропустит пятый матч серии, который пройдет в Магнитогорске сегодня, 5 марта. При этом по итогам обследования в Германии не исключается участие форварда в шестой игре, которая состоится 7 марта.