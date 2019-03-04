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Промышленность

The National Interest похвалил российский автомат ШАК-12

02:37, 04.03.2019
The National Interest похвалил российский автомат ШАК-12
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Американский журнал The National Interest положительно отозвался о российском крупнокалиберном штурмовом автомате ШАК-12.

Издание назвало отечественное оружие идеальным для антитеррористических операций в городских условиях и ближнем бою. ШАК-12 имеет калибр боеприпасов 12,7 миллиметра.

Отмечается, что боеприпасы автомата ШАК-12 позволяют уничтожить цель мгновенно и избежать продолжительных перестрелок. Также имеются различные модификации типов патронов.

Напомним, ранее сообщалось, что в России началась разработка снайперской винтовки «Уголек» для Минобороны.

Справка

ШАК-12 — российский штурмовой автоматный комплекс, предназначенный для ведения ближнего боя, обеспечивающий максимально быстрое и эффективное поражение как незащищенного противника, так и противника, использующего современные средства индивидуальной защиты, в том числе и бронежилеты. Создан для нужд подразделений спецназначения ФСБ России.

ПромышленностьОПК
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