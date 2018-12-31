Татарстан вошел в топ-5 российских регионов по объему рынка коммерческих автомобилей

Татарстан занял пятое место в рейтинге российских регионов по объему рынка новых легких коммерческих автомобилей за 11 месяцев 2018 года. За это время в республике было продано 3 178 машин.

Тройку лидеров рейтинга составили Москва (15 319 машин), Московская область (9 799) и Санкт-Петербург (6 682), сообщает «Автостат».

Из регионов Приволжского федерального округа в рейтинг вошли Нижегородская область (шестое место, 2 966), Самарская область (восьмое место — 2 261) и Башкирия (десятое место — 2 152).

Всего по итогам января — ноября в России было продано 98,3 тыс. единиц коммерческих автомобилей, что на 2,9% больше по сравнению с прошлым годом.



Ранее Башкирия и Татарстан заняли седьмое и десятое места соответственно в рейтинге регионов России по объему рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам января — октября 2018 года. В этих регионах за указанный период продали 127,6 тыс. и 112,2 тыс. машин.