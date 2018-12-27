В Татарстане за год размер ипотечного кредита вырос на 25%

По итогам ноября 2018 года в Татарстане средний размер ипотечного кредита достиг 2 млн рублей. По сравнению с ноябрем 2017-го этот показатель вырос на 25,2%.

В прошлом году жители республики брали в ипотеку 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Кроме того, более чем на 20% средний размер ипотечного кредита вырос в Чувашии (2,1 млн руб.), Удмуртии (1,7 млн руб.), Ульяновской (2 млн руб.) и Саратовской (1,9 млн руб.) областях.

Рост на 15—19% зарегистрировали в Пермском крае (1,9 млн руб.), Башкирии (2 млн руб.) и Кировской области (1,7 млн руб.). В Самарской (1,9 млн руб.), Нижегородской (2,1 млн руб.) и Оренбургской областях (1,7 млн руб.) сумма ипотеки выросла лишь на 5—10%.

В среднем по России размер ипотеки за год увеличился на 15,5% — до 2,3 млн руб. Самые крупные средние займы на квартиру в ноябре выдали в Москве (4,5 млн руб.), Московской области (3,4 млн руб.) и Санкт-Петербурге (3 млн рублей).