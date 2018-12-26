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ФК «Уфа» поздравил с Новым годом учащихся школы-интерната

12:01, 26.12.2018
ФК «Уфа» поздравил с Новым годом учащихся школы-интерната
Фото: vk.com/ufafc

26 декабря ФК «Уфа» в лице генерального директора Шамиля Газизова навестил своих друзей в школе-интернат №59. Вместе с руководителем клуба школу посетили и болельщицы женского сектора ФК «Уфа», которые приняли участие в новогоднем утреннике.

«От ФК «Уфа» школе-интернату подарили новогоднюю елку, около которой и развернулись основные события праздничного мероприятия. Каждый из учеников интерната получил сладкий подарок от нашей команды. В свою очередь дети показали сценические номера и обеспечили всем отличное настроение в преддверии Нового года», — сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

СпортФутбол Башкортостан
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