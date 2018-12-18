В Татарстане было выдано 247 тысяч новых кредитных карт

За январь-октябрь 2018 года в Республике Татарстан было выдано 247,4 тысяч новых кредитных карт, что в 2 раза больше чем было выдано за аналогичный период 2017 года — 123,2 тысячи единиц.

Всего по России, по данным НБКИ, количество выданных новых кредитных карт составило 8,97 млн единиц, увеличившись на 69,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (5,30 млн ед.)

В январе-октябре 2018 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (550,7 тыс. ед.), Московской области (431,0 тыс. ед.), Краснодарском крае (329,7 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (305,3 тыс. ед.), Свердловской области (279,7 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (271,0 тыс. ед.)

