The National Interest предсказал поражение флоту США в случае войны с Россией
Издание National Interest предрекло поражение американскому флоту в возможном столкновении с Россией при отсутствии модернизации.
ВМФ США необходимо модернизировать авианосные группы. В противном случае армейскому руководству следует задуматься над продолжением финансирования крыльев палубной авиации, пишет издание.
Отмечается, что ряду авианосных групп не хватает «дальности, выносливости, жизнеспособности и специализации» для проведения операций, которые могли бы нанести ущерб великим военным державам.
Ранее журнал The National Interest назвал прорывным новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин», разработанный «Ростехом».ПромышленностьОПК
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